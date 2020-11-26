20
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
أ.ف.ب عن مصدر قضائي: اتهام أربعة طلاب إضافيين في قضية مقتل أستاذ التاريخ بقطع الرأس في فرنسا
Lebanon 24
26-11-2020
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
اتهام 4 تلاميذ إضافيين في قضية مقتل أستاذ بقطع الرأس في فرنسا
Lebanon 24
اتهام 4 تلاميذ إضافيين في قضية مقتل أستاذ بقطع الرأس في فرنسا
26/11/2020 14:42:02
26/11/2020 14:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توجيه اتهام إلى ثلاثة مشتبه فيهم إضافيين في قضية قتل سامويل باتي
Lebanon 24
توجيه اتهام إلى ثلاثة مشتبه فيهم إضافيين في قضية قتل سامويل باتي
26/11/2020 14:42:02
26/11/2020 14:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: بريطانيا متضامنة مع فرنسا بعد جريمة قتل أستاذ التاريخ المروعة
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: بريطانيا متضامنة مع فرنسا بعد جريمة قتل أستاذ التاريخ المروعة
26/11/2020 14:42:02
26/11/2020 14:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر قضائي فرنسي: إيقاف 5 مشتبه في ضلوعهم بحادث قتل أستاذ بضواحي باريس
Lebanon 24
مصدر قضائي فرنسي: إيقاف 5 مشتبه في ضلوعهم بحادث قتل أستاذ بضواحي باريس
26/11/2020 14:42:02
26/11/2020 14:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:20 | 2020-11-26
26/11/2020 09:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن "فضيحة" تخلي عادل كرم عن ابنه.. وسام حنا يخرج عن صمته ويرد
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن "فضيحة" تخلي عادل كرم عن ابنه.. وسام حنا يخرج عن صمته ويرد
15:00 | 2020-11-25
25/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
06:08 | 2020-11-26
26/11/2020 06:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهور يُعجب بصورة لابنة "أبو عصام" في يوم زفافها
Lebanon 24
الجمهور يُعجب بصورة لابنة "أبو عصام" في يوم زفافها
15:00 | 2020-11-25
25/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
21:15 | 2020-11-25
25/11/2020 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:35 | 2020-11-26
اصابة شخصين بجروح وكسور بانقلاب سيارة في الهرمل
14:01 | 2020-11-26
ماكرون تمنّى على عون دعوة كافة القوى السياسية بقوّة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني مؤكداً عمل فرنسا وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني
14:00 | 2020-11-26
ماكرون في رسالة إلى عون لمناسبة الاستقلال: أتقدم بأطيب مشاعر الصداقة لكم وللبنان وأؤكد تمسّك فرنسا بعلاقات الأخوّة التي تجمع بلدينا وشعبينا
13:25 | 2020-11-26
هيئة مراقبة الدواء في الاتحاد الأوروبي تتوقع تقديم أول طلب للحصول على لقاح "كورونا" في غضون أيام (سكاي نيوز)
12:56 | 2020-11-26
التحكم المروري: طريق عيناتا - الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
12:49 | 2020-11-26
اعتصام أمام منزل القاضي صوان لمطالبته باتخاذ قرارات جريئة في قضية انفجار المرفأ: جريمة المرفأ جريمة قتل جماعي ولن نكتفي بمحاسبة المسؤولين الصغار وأنت متواطئ في الجرم مع سائر المسؤولين
فيديو
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
Lebanon 24
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
13:30 | 2020-11-26
26/11/2020 14:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
09:00 | 2020-11-26
26/11/2020 14:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
07:24 | 2020-11-25
26/11/2020 14:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact