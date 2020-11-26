نتنياهو خلال مراسم استقبال رحلة لشركة "فلاي دبي" إلى تل أبيب: نعمل على تسهيل الرحلات الجوية إلى أبوظبي ودبي والمنامة ونحن الآن في مرحلة صناعة التاريخ

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