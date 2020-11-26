اعتصام أمام منزل القاضي صوان لمطالبته باتخاذ قرارات جريئة في قضية انفجار المرفأ: جريمة المرفأ جريمة قتل جماعي ولن نكتفي بمحاسبة المسؤولين الصغار وأنت متواطئ في الجرم مع سائر المسؤولين

Lebanon 24