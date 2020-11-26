ماكرون في رسالة إلى عون لمناسبة الاستقلال: أتقدم بأطيب مشاعر الصداقة لكم وللبنان وأؤكد تمسّك فرنسا بعلاقات الأخوّة التي تجمع بلدينا وشعبينا

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