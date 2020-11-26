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ماكرون تمنّى على عون دعوة كافة القوى السياسية بقوّة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني مؤكداً عمل فرنسا وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني

Lebanon 24
26-11-2020 | 14:01
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