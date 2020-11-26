الفرزلي لـ"الجديد": القانون الإنتخابي تم طرحه قبل ثورة 17 تشرين وقد نوقش حينها ونوقش تباعاً خلال أكثر من جلسة على مدى سنة ونصف وصولاً إلى جلسة الغد

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