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الفرزلي لـ"الجديد": إذا كان النواب يرغبون بإقامة الإنتخابات في موعدها فعليهم دراسة القانون قبل سنتين وجلسة الغد ليست لتحديد بنود القانون إنما لمناقشته ودراسته فقط
Lebanon 24
26-11-2020
|
15:16
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