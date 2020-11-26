الفرزلي لـ"الجديد": إذا كان النواب يرغبون بإقامة الإنتخابات في موعدها فعليهم دراسة القانون قبل سنتين وجلسة الغد ليست لتحديد بنود القانون إنما لمناقشته ودراسته فقط

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