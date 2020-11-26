بري عن تسلم المجلس النيابي رسالة عن انفجار المرفأ: لقد قمنا باللازم وأجبناه

ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان ، هادي ابو الحسن و ميشال موسى وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .

الإجتماع خصص لمناقشة جدول اعمال جلسة مجلس النواب التي سوف تعقد يوم غد الجمعة الساعة الثانية من بعد الظهر في قصر الاونيسكو والاجراءات التي يمكن اتخاذها .

من جهة ثانية، سئل الرئيس بري عن ما ذكرته بعض الصحف من أن المجلس النيابي قد تسلم رسالة عن انفجار المرفأ فأجاب : لقد قمنا باللازم وأجبناه.