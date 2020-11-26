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الفرزلي لـ"الجديد": لن نصادق على قانون إنتخاب لا يؤمن توافق مسيحي إسلامي والمسألة لا دخل لها بتغيير موازين القوى
Lebanon 24
26-11-2020
|
15:36
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