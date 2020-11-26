الرئيس عون خلال استقباله فريق عمل أغنية "بدنا نعيش" التي يؤديها أطفال لبنانيون وهدفها التوعية على أهمية السلام: على المربّين متابعة الأطفال وتنشئتهم على محبة الآخر وكيفية التعامل مع اشقائهم في الوطن

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