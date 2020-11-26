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فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا للمساعدات الإنسانية للبنان عبر الفيديو في 2 كانون الاول

Lebanon 24
26-11-2020 | 18:48
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