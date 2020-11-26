دعوة الرئيس بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم كانت بهدف الرد سريعا على رسالة القاضي صوان عبر مدعي عام التمييز الى المجلس النيابي وإبداء انزعاجه من تنصل القضاء من مسؤولياته (الجديد)

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