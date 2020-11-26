البزري: كنا نتمنى أن تكون أرقام الاصابات أكثر انخفاضا والأخطر هو عدد الاصابات الايجابية نسبة لعدد الفحوصات لأنه يظهر أنه لدينا عدوى مجتمعية (MTV)

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