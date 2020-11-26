وزير المالية غازي وزني للـLBCI: لم يتم الدفع لمتقاعدي الجيش مستحقاتهم بسبب غياب الاعتمادات واتصل بي قائد الجيش يوم أمس وأكدت له أنني سأبت الموضوع في اليومين المقبلين

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