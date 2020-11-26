فهمي للـmtv: ما يقوم به اللواء عثمان في موضوع التعيينات ضمن القانون وهو يقوم بواجباته ولا يتحمّل مسؤولية سياسية وتعيين قائد الشرطة القضائية أحلته على وزارة المالية

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