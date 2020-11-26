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فهمي: انفلات الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيؤثر سلباً وحكماً على الوضع الأمني وسجّلنا 3 حوادث سلب قيمتها فقط 150 ألف ليرة

Lebanon 24
26-11-2020 | 23:43
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