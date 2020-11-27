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عثر بعض التجار بالجملة على عملة لبنانية من فئة المائة ألف مزورة، الأمر الذي جعل المصارف والعاملين في مجال الصيرفة يتنبهون لهذا الأمر (اللواء)

Lebanon 24
27-11-2020 | 00:31
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عملة لبنانية من فئة المائة ألف مزورة
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