أخبار عاجلة

وزير التربية: إعادة اعتماد التعلم المدمج ابتداء من الاثنين

Lebanon 24
27-11-2020 | 10:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال يعلن أنّ العام الدراسي سينطلق ابتداء من 28 أيلول وفقاً لمسار محدّد وبطريقة التعليم المدمج وبإشراف أسبوعي من اللجنة الصحية
lebanon 24
27/11/2020 14:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل.. اليكم قرار وزير التربية بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الاقفال العام
lebanon 24
27/11/2020 14:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
للأيام المقبلة.. قرار لوزير التربية بشأن مصير التعلم الحضوري
lebanon 24
27/11/2020 14:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التربية يدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى التزام المعايير والضوابط التي نص عليها القرار ٤٦٣ وبالتالي اقتصار التدريس المدمج على تلامذة الصف التاسع الأساسي (البروفيه) والصفين الثاني والثالث الثانوي
lebanon 24
27/11/2020 14:05:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:05 | 2020-11-27
13:56 | 2020-11-27
13:55 | 2020-11-27
13:49 | 2020-11-27
13:36 | 2020-11-27
13:22 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website