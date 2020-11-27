22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزير التربية: إعادة اعتماد التعلم المدمج ابتداء من الاثنين
Lebanon 24
27-11-2020
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال يعلن أنّ العام الدراسي سينطلق ابتداء من 28 أيلول وفقاً لمسار محدّد وبطريقة التعليم المدمج وبإشراف أسبوعي من اللجنة الصحية
Lebanon 24
وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال يعلن أنّ العام الدراسي سينطلق ابتداء من 28 أيلول وفقاً لمسار محدّد وبطريقة التعليم المدمج وبإشراف أسبوعي من اللجنة الصحية
27/11/2020 14:05:52
27/11/2020 14:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. اليكم قرار وزير التربية بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الاقفال العام
Lebanon 24
بالتفاصيل.. اليكم قرار وزير التربية بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الاقفال العام
27/11/2020 14:05:52
27/11/2020 14:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
للأيام المقبلة.. قرار لوزير التربية بشأن مصير التعلم الحضوري
Lebanon 24
للأيام المقبلة.. قرار لوزير التربية بشأن مصير التعلم الحضوري
27/11/2020 14:05:52
27/11/2020 14:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية يدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى التزام المعايير والضوابط التي نص عليها القرار ٤٦٣ وبالتالي اقتصار التدريس المدمج على تلامذة الصف التاسع الأساسي (البروفيه) والصفين الثاني والثالث الثانوي
Lebanon 24
وزير التربية يدعو المدارس الرسمية والخاصة إلى التزام المعايير والضوابط التي نص عليها القرار ٤٦٣ وبالتالي اقتصار التدريس المدمج على تلامذة الصف التاسع الأساسي (البروفيه) والصفين الثاني والثالث الثانوي
27/11/2020 14:05:52
27/11/2020 14:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
كارثة ستكون مفاعيلها أكبر بكثير من مفاعيل انفجار المرفأ.. الضربة الآتية من الخليج!
Lebanon 24
كارثة ستكون مفاعيلها أكبر بكثير من مفاعيل انفجار المرفأ.. الضربة الآتية من الخليج!
06:50 | 2020-11-27
27/11/2020 06:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
17:18 | 2020-11-26
26/11/2020 05:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن أحلام تعرض لإصابة وهذه حالته.. وتعليق من أصالة
Lebanon 24
ابن أحلام تعرض لإصابة وهذه حالته.. وتعليق من أصالة
15:00 | 2020-11-26
26/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
09:22 | 2020-11-27
27/11/2020 09:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما صادق إلى mtv قبل نهاية العام؟
Lebanon 24
ديما صادق إلى mtv قبل نهاية العام؟
15:51 | 2020-11-26
26/11/2020 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:05 | 2020-11-27
تحرك امام قصر الاونيسكو في بيروت بالتزامن مع جلسة مجلس النواب للمطالبة بالتدقيق الجنائي
13:56 | 2020-11-27
النواب يتوافدون الى قصر الاونيسكو لحضور الجلسة العامة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي
13:55 | 2020-11-27
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: الإرهاب هو من أخطر التهديدات المحدقة بالمنطقة والعالم
13:49 | 2020-11-27
فوز لبنان على الهند بنتيجة 115-60 في إطار تصفيات كأس آسيا ٢٠٢١ بكرة السلة
13:36 | 2020-11-27
التحكّم المروري: حركة المرور كثيفة على جميع الطرقات المحاذية لجسر الصفير بسبب أشغال على الجسر باتجاه طريق المطار
13:22 | 2020-11-27
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: الإرهاب هو من أخطر التهديدات المحدقة بالمنطقة والعالم وندين الخطابات المعادية للإسلام ونرفض التعرض للرموز الدينية
فيديو
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
10:00 | 2020-11-27
27/11/2020 14:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
09:00 | 2020-11-27
27/11/2020 14:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
Lebanon 24
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
18:00 | 2020-11-26
27/11/2020 14:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact