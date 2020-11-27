كنعان خلال جلسة نقاش رسالة رئيس الجمهورية عن التدقيق الجنائي: المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال أختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها

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