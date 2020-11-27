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علي حسن خليل رداً على سؤال عمّن طيّر شركة التدقيق الجنائي: هذا السؤال يٌوجّه للسلطة التنفيذية المعنيّة بالأمر وإذا كان هناك حجّة في القانون فلقد حُسمت اليوم بقرار المجلس النيابي

Lebanon 24
27-11-2020 | 16:37
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