علي حسن خليل رداً على سؤال عمّن طيّر شركة التدقيق الجنائي: هذا السؤال يٌوجّه للسلطة التنفيذية المعنيّة بالأمر وإذا كان هناك حجّة في القانون فلقد حُسمت اليوم بقرار المجلس النيابي

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