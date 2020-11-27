باسيل: يبقى ان تعود شركة التدقيق الى عملها فوراً وتستلم ما طلبته بالنهاية، اليوم ربح الشعب اللبناني بفضل رئيسه، وحقّق خطوة الى الأمام باتجاه استعادة جزء من حقوقه. ويبقى التنفيذ

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