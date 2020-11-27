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باسيل: يبقى ان تعود شركة التدقيق الى عملها فوراً وتستلم ما طلبته بالنهاية، اليوم ربح الشعب اللبناني بفضل رئيسه، وحقّق خطوة الى الأمام باتجاه استعادة جزء من حقوقه. ويبقى التنفيذ

Lebanon 24
27-11-2020 | 17:23
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باسيل: "بالنهاية اليوم ربح الشعب اللبناني بفضل رئيسه"
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27/11/2020 22:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حسن خليل رداً على سؤال عمّن طيّر شركة التدقيق الجنائي: هذا السؤال يٌوجّه للسلطة التنفيذية المعنيّة بالأمر وإذا كان هناك حجّة في القانون فلقد حُسمت اليوم بقرار المجلس النيابي
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27/11/2020 22:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان من مجلس النواب: العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر ولا يجب أن يبقى على حاله وسنتخذ خطوات لتصحيحه والمحاسبة مطلوبة لمن لم يتنبّه لتعارض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء
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27/11/2020 22:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي
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