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وزير الخارجية الإيراني يدين اغتيال العالم محسن فخري زادة ويصف العملية بـ"الإرهابية والعمياء"

Lebanon 24
27-11-2020 | 17:42
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