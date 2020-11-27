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نتنياهو: سأستعرض بعض الإنجازات التي قمت بها لكن لا أستطيع البوح بها كلها

Lebanon 24
27-11-2020 | 18:32
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