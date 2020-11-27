مجلس القضاء الأعلى قرّر بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقّ وزير الداخلية (صوت لبنان)

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