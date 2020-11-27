رامبلينغ عن تأييد الحريري رئيساً للحكومة للـLBCI: ليس من شأننا أن نقرر من يجب أن يكون رئيس وزراء لبنان المقبل وهذه ليست مسألة نتدخّل فيها بشكل خاص

Lebanon 24