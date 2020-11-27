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بعد رفض محكمة بنسلفانيا النظر في اتهامات تزوير الانتخابات، حملة ترامب تؤكد أنها تخطط للاستئناف أمام المحكمة الأميركية العليا
Lebanon 24
27-11-2020
|
20:15
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