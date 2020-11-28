مستشار وزير الصحة محمد حيدر لـLBCI: القوى الأمنية لا تستطيع أن تترك مهامها الاعتيادية وأن تعمل فقط على ملاحقة المطاعم والحفلات والمخالفين ونحن ندرس كل الأمور ولا نأخذ قرارات اعتباطية

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