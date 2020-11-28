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الخارجية السورية: تابعنا باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي وندعو القضاء المختصّ القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حدّ للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي
Lebanon 24
28-11-2020
|
11:05
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