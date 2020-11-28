الخارجية السورية: تابعنا باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي وندعو القضاء المختصّ القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حدّ للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي

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