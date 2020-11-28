أخبار عاجلة

تجمع للمياه على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل فرق الصيانة في وزارة الاشغال

Lebanon 24
28-11-2020 | 13:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حركة المرور خانقة على طريق انفاق المطار و على طريق الحدث الشويفات حتى جسر خلدة بسبب تجمع للمياه وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا وفرق الصيانة بوزارة الاشغال
lebanon 24
29/11/2020 11:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان نتيجة تدهور سيارة على اوتوستراد العقيبة باتجاه حالات سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه
lebanon 24
29/11/2020 11:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت بسبب دخول الشاحنات الى مرفأ بيروت ومفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على المعالجة وتسهيل السير
lebanon 24
29/11/2020 11:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تعطل صهريج على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت محلة انفاق المطار ويتم العمل على المعالجة
lebanon 24
29/11/2020 11:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2020-11-29
10:59 | 2020-11-29
10:36 | 2020-11-29
10:33 | 2020-11-29
10:33 | 2020-11-29
10:32 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website