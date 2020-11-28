حركة المرور خانقة على طريق انفاق المطار و على طريق الحدث الشويفات حتى جسر خلدة بسبب تجمع للمياه وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا وفرق الصيانة بوزارة الاشغال

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