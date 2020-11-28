الرئيس عون أثار مسألة التدقيق الجنائي مع سلامة الذي قال إن ليس لديه مشكلة بتسليم أي أوراق مطلوبة منه حين يأتيه كتاب رسمي من وازرة المالية (LBCI)

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