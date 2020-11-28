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أخبار عاجلة
الرئيس عون أثار مسألة التدقيق الجنائي مع سلامة الذي قال إن ليس لديه مشكلة بتسليم أي أوراق مطلوبة منه حين يأتيه كتاب رسمي من وازرة المالية (LBCI)
Lebanon 24
28-11-2020
|
20:18
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