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الرئيس عون أثار مسألة التدقيق الجنائي مع سلامة الذي قال إن ليس لديه مشكلة بتسليم أي أوراق مطلوبة منه حين يأتيه كتاب رسمي من وازرة المالية (LBCI)

Lebanon 24
28-11-2020 | 20:18
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