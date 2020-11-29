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وزير الأشغال لـ LBCI: من دون التدقيق الجنائي لن يعطينا اي احد مساعدات خارج نطاق المساعدات الانسانية وهناك ضرورة لكسب ثقة الخارج

Lebanon 24
29-11-2020 | 10:32
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