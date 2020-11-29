وزير الاشغال: اعتذر من كل مواطن واجه مشكلة على الطريق بالامس بسبب الفيضانات ونحن قمنا بتنظيف المجاري أكثر من مرة لكنها كانت تواجه الانسداد مجددا بسبب اهتراء البنى التحتية التي بحاجة الى توسيع

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