خلية الأزمة لدى اتحاد بلديات صيدا الزهراني سوف تباشر بمسح يشمل القطاع الصحي والاستشفائي في المدينة والجوار بكامله بهدف تمكين المنطقة من وضع خطة واضحة للمرحلة المقبلة

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