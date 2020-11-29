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خلية الأزمة لدى اتحاد بلديات صيدا الزهراني سوف تباشر بمسح يشمل القطاع الصحي والاستشفائي في المدينة والجوار بكامله بهدف تمكين المنطقة من وضع خطة واضحة للمرحلة المقبلة

Lebanon 24
29-11-2020 | 12:57
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