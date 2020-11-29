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مريض في مستشفى سان لويس- جونية بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة +A. للتبرع: 70026681

Lebanon 24
29-11-2020 | 14:55
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