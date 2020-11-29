وزير الصحة: على المستوى الصحي تم تثبيت نسبة عدد الحالات الإيجابية عند 15% كما تم رفع عدد الأسرة المخصصة لكورونا ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس إقتصاديا

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