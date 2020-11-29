دياب: صحيح أنني كنت سأزور المرفأ قبل الانفجار لكن وصلتني في مكالمتين معلومات مختلفة وبالتالي طلبت أن يكتمل الملف لأقوم بالزيارة على بيّنة وقمت بإرسال الملفّ إلى الوزارات المختصة

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