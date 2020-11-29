16
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
التحكم المروري: جريح بحادث صدم في محلة العقيدية - بعلبك
Lebanon 24
29-11-2020
|
20:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: قتيل وجريح بحادث صدم وقع الساعة 18:30 محلة المشرفية نزلة الجسر مقابل سوبر ماركت العاملية
Lebanon 24
التحكم المروري: قتيل وجريح بحادث صدم وقع الساعة 18:30 محلة المشرفية نزلة الجسر مقابل سوبر ماركت العاملية
30/11/2020 01:01:28
30/11/2020 01:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام بعلبك حمص الدولية محلة البزالية - نتج منه جريحين (التحكم المروري)
Lebanon 24
حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام بعلبك حمص الدولية محلة البزالية - نتج منه جريحين (التحكم المروري)
30/11/2020 01:01:28
30/11/2020 01:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان بحادث بين سيارتين في محلة كورنيش النهر تقاطع شارع البدوي
Lebanon 24
التحكم المروري: جريحان بحادث بين سيارتين في محلة كورنيش النهر تقاطع شارع البدوي
30/11/2020 01:01:28
30/11/2020 01:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح بحادث بين سيارتين على طريق عام رسم الحدث - بعلبك
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح بحادث بين سيارتين على طريق عام رسم الحدث - بعلبك
30/11/2020 01:01:28
30/11/2020 01:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأبراج لكانون الأول.. كيف سيكون الشهر الأخير من السنة؟ (فيديو)
09:00 | 2020-11-29
29/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته
Lebanon 24
كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته
08:45 | 2020-11-29
29/11/2020 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
Lebanon 24
تراجع بالدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته اليوم الأحد
10:39 | 2020-11-29
29/11/2020 10:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل
18:27 | 2020-11-29
29/11/2020 06:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
Lebanon 24
من وزارة الداخلية.. قرار جديد يتعلق بحظر التجوّل وتوقيت فتح المؤسسات
21:28 | 2020-11-29
29/11/2020 09:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:51 | 2020-11-30
إيطاليا: 686 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
00:41 | 2020-11-30
السعودية توقع اتفاقية مع شركة كيورﭬاك الألمانية لتوفير وتوزيع لقاحات فيروس كورونا
00:29 | 2020-11-30
مصادر لـ "الأنباء": جهة سياسية استبقت التدقيق الجنائي بترحيل 40 من متورطيها إلى كندا
00:27 | 2020-11-30
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن عن تعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض
00:10 | 2020-11-30
توقفت شخصيات بيروتية عند تكرار تكليف رئيس الجمهورية لنائب بيروتي من خارج كتلة المستقبل بمهام تمثيله شخصياً في مناسبات رسمية (اللواء)
00:07 | 2020-11-30
لم تنفع المحاولات التي بُذلت حتى الآن لتحسين صورة رئيس تيار سياسي تعرض لعقوبات خارجية، وهو محور حملات سياسية وإعلامية شبه دائمة في الداخل (اللواء)
فيديو
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
30/11/2020 01:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
15:00 | 2020-11-28
30/11/2020 01:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
30/11/2020 01:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact