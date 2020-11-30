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توقفت شخصيات بيروتية عند تكرار تكليف رئيس الجمهورية لنائب بيروتي من خارج كتلة المستقبل بمهام تمثيله شخصياً في مناسبات رسمية (اللواء)

Lebanon 24
30-11-2020 | 00:10
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