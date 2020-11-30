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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن عن تعيين كيت بيدينغفيلد مديرة للاتصالات في البيت الأبيض

Lebanon 24
30-11-2020 | 00:27
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