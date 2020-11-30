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أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن لا جديد على صعيد ملف تأليف الحكومة باستثناء الكلام عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا لتقديم لائحة أو مسودة حكومية بالأسماء والتوزيع

Lebanon 24
30-11-2020 | 01:06
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