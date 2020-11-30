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وزير الدفاع الإيراني: اغتيال العالم فخري زاده لن يوقف برنامجنا النووي بل سيسرع من وتيرته وردنا قادم وحتمي
Lebanon 24
30-11-2020
|
09:02
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