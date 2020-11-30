مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على ما نُشر في بعض وسائل الاعلام عن دور للنائب جبران باسيل في عملية تشكيل الحكومة: انّ تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولا دور لأي طرف ثالث فيه

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