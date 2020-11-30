وزير التربية: استكمال التعلم المدمج الذي يوازن بين البعد الصحي والبعد الاجتماعي وسيتم تتبع حالات "كورونا" في المدارس وسيتم إعلان عدد الاصابات في كلّ مدرسة إيماناً منّا بمبدأ الشفافية

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