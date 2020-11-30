المجذوب: ستؤمن وزارة الصحة الفحص السريع لمن لديه عوارض ووعد الوزير بتأمين "PCR" مجاني لمن يحتاجه من المعلمين لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ليس لدى وزارة الصحة الأموال

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