وزير الصحة: العوارض عند الأطفال أقلّ شدة وخفيفة باستثناء الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية وعلى الأهالي عدم المجازفة بإرسالهم إلى المدرسة إلى حين تأمين اللقاح اللازم

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