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وزير الصحة: عدد الاصابات عند الأطفال دون 10 سنوات لا يتجاوز 3% من عدد الإصابات والوفيات كان عددها حالتين فقط لولدين يعانيان من أمراض مزمنة وتشوه خلقي
Lebanon 24
30-11-2020
|
12:40
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30/11/2020 23:42:04
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