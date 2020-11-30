وزير الصحة: عدد الاصابات عند الأطفال دون 10 سنوات لا يتجاوز 3% من عدد الإصابات والوفيات كان عددها حالتين فقط لولدين يعانيان من أمراض مزمنة وتشوه خلقي

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