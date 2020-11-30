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لا زيارة للرئيس الحريري الى بعبدا اليوم ولا تقدم على خط التشكيل (المركزية)

Lebanon 24
30-11-2020 | 14:07
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مصادر متابعة لملف التشكيل لـ" المركزية": الحريري في بعبدا خلال الساعات الـ٤٨ المقبلة
lebanon 24
30/11/2020 23:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كان هناك موعد للقاء بين عون والحريري الاربعاء المقبل ولكن الاخير قرر ان يحدث خرقاً فتوجه اليوم الى بعبدا وسيكون هناك زيارة ثانية للحريري الى بعبدا غداً أو الاربعاء (الجديد)
lebanon 24
30/11/2020 23:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لا صحة لما تمّ تداوله عن زيارة قام بها الحريري الى قصر بعبدا اليوم وزيارة مرتقبة له خلال ساعات (MTV)
lebanon 24
30/11/2020 23:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أديب قرر أن يتريث ويبدو أنه لن يقدّم التشكيلة اليوم والزيارة إلى بعبدا ستقتصر على التشاور (MTV)
lebanon 24
30/11/2020 23:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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