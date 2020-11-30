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مصادر: "أوبك" تتفق على الانتظار حتى الثلاثاء للتوصل لتوافق مع شركائها على سياسة تخفيضات الإنتاج عاجل

Lebanon 24
30-11-2020 | 17:30
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30/11/2020 23:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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