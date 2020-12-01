أخبار عاجلة

يعقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في المقر العام للحزب يتناول فيه مسألتي التدقيق الجنائي والدعم عند الساعة 12 من ظهر اليوم

Lebanon 24
01-12-2020 | 10:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
يعقد في هذه الأثناء تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعاً في معراب برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
lebanon 24
01/12/2020 11:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد "المستقبل" الى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (الجديد)
lebanon 24
01/12/2020 11:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بمؤتمر صحافي: استجواب السيد علي الأمين غير مقبول والتهم المطاطة بالفتنة غير مقبولة فليس كل معارض لـ"حزب الله" يسبب الفتنة
lebanon 24
01/12/2020 11:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"غدر سمير جعجع معروف".. التيار الوطني: "القوات" حاولت اقتحام المقر العام في ميرنا الشالوحي
lebanon 24
01/12/2020 11:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:11 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:23 | 2020-12-01
11:05 | 2020-12-01
09:27 | 2020-12-01
09:09 | 2020-12-01
04:24 | 2020-12-01
04:18 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website